Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс снялась с матча второго раунда Ролан Гаррос против Цветаны Пиронковой, сообщает портал Tennis.com. Причины на данный момент неизвестны. В ближайшее время американка выступит на пресс-конференции.

Уильямс-младшая второй раз за последние три года досрочно покидает французский Шлем. В 2018-м 23-кратная победительница турниров Большого шлема не вышла на матч четвертого круга против Марии Шараповой.

Цветана Пиронкова в третьем раунде Открытого чемпионата Франции сыграет с победительницей матча Барбора Стрыцова – Барбора Крейчикова.