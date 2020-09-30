Свитолина за выход в 1/8 финала Ролан Гаррос сыграет с россиянкой

Последняя представительница Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос-2020 Элина Свитолина несколько минут назад в трех сетах обыграла Ренату Сарасуа ( 6:3, 0:6, 6:2 ).

Параллельно 31-я ракетка мира из России Екатерина Александрова подтвердила статус фаворита в матче с Астрой Шарма, обыграв австралийку в двух сетах – 6:3, 6:3.

Александрова во второй раз в карьере дошла до третьего круга на Ролан Гаррос, а за обновление личного рекорда теннисистка из Челябинска поспорит со Свитолиной, которая в Париже дважды добиралась до 1/4 финала.

Свитолина и Александрова в 3-м раунде Ролан Гаррос проведут первую очную встречу.

Следующий матч Элины Свитолиной на французском Шлеме состоится в пятницу, 2 октября.