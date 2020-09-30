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Свитолина за выход в 1/8 финала Ролан Гаррос сыграет с россиянкой

Теннис
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Определилась соперница Элины по третьему кругу

Свитолина за выход в 1/8 финала Ролан Гаррос сыграет с россиянкой
Новина українською

Последняя представительница Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос-2020 Элина Свитолина несколько минут назад в трех сетах обыграла Ренату Сарасуа (6:3, 0:6, 6:2).

Параллельно 31-я ракетка мира из России Екатерина Александрова подтвердила статус фаворита в матче с Астрой Шарма, обыграв австралийку в двух сетах – 6:3, 6:3.

Александрова во второй раз в карьере дошла до третьего круга на Ролан Гаррос, а за обновление личного рекорда теннисистка из Челябинска поспорит со Свитолиной, которая в Париже дважды добиралась до 1/4 финала.

Свитолина и Александрова в 3-м раунде Ролан Гаррос проведут первую очную встречу.

Следующий матч Элины Свитолиной на французском Шлеме состоится в пятницу, 2 октября.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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