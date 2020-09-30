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Шанс Свитолиной на полуфинал? Азаренко вслед за Сереной покинула Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Перспективная ситуация для украинки

Шанс Свитолиной на полуфинал? Азаренко вслед за Сереной покинула Ролан Гаррос
Новина українською

Элина Свитолина после победы над Ренатой Сарасуа (6:3, 0:6, 6:2) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, где сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Тем временем в среду Париж покинули две потенциальных топ-соперницы украинки. Серена Уильямс не вышла на матч с Цветаной Пиронковой из-за травмы голеностопа, а Виктория Азаренко сенсационно проиграла 161-й ракетке мира Анне-Каролине Шмидловой (2:6, 2:6).

С Азаренко или Уильямс-младшей Свитолина теоретически могла сыграть в случае выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос. Теперь самой рейтинговой соперницей украинки на пути к полуфиналу может стать 16-я сеяная Элиза Мертенс, на которую Элина предварительно выходит в четвертом круге.

Если Свитолина выйдет в четвертьфинал, то за путевку в 1/2 финала сыграет с теннисисткой, которая в мировом рейтинге стоит за пределами топ-35.

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В статье: Элина Свитолина Серена Уильямс Ролан Гаррос Виктория Азаренко
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