Шанс Свитолиной на полуфинал? Азаренко вслед за Сереной покинула Ролан Гаррос

Элина Свитолина после победы над Ренатой Сарасуа (6:3, 0:6, 6:2) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, где сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Тем временем в среду Париж покинули две потенциальных топ-соперницы украинки. Серена Уильямс не вышла на матч с Цветаной Пиронковой из-за травмы голеностопа, а Виктория Азаренко сенсационно проиграла 161-й ракетке мира Анне-Каролине Шмидловой (2:6, 2:6).

С Азаренко или Уильямс-младшей Свитолина теоретически могла сыграть в случае выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос. Теперь самой рейтинговой соперницей украинки на пути к полуфиналу может стать 16-я сеяная Элиза Мертенс, на которую Элина предварительно выходит в четвертом круге.

Если Свитолина выйдет в четвертьфинал, то за путевку в 1/2 финала сыграет с теннисисткой, которая в мировом рейтинге стоит за пределами топ-35.