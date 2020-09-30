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Сестры Киченок проиграли на старте Ролан Гаррос

Теннис
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А были фаворитами матча

Сестры Киченок проиграли на старте Ролан Гаррос
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Людмила и Надежда Киченок в статусе 15-х сеяных в первом круге Ролан Гаррос за 2 часа и 7 минут проиграли Варваре Грачевой и Ясмин Паолини (3:6, 6:4, 4:6).

Сестры Киченок в решающем сете вели 3:1, но до конца матча больше ни разу не защитили свою подачу.

Украинки в своем единственном матче в Париже допустили 9 двойных ошибок, реализовали 7 из 22 брейк-поинтов и проиграли 8 геймов на своей подаче при 11 шансах у соперниц на брейк.

На Открытом чемпионате Франции Людмила и Надежда Киченок заработали почти 15 тысяч евро призовых и по 10 очков в парный рейтинг WTA.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина с трудом вышла в третий раунд Ролан Гаррос.

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В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок Ролан Гаррос
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