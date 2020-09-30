Вавринка выиграл 150-й матч на турнирах Большого шлема

Во втором раунде Ролан Гаррос Стэн Вавринка в четырех сетах обыграл немца Доминика Кёпфера (6:3, 6:2, 3:6, 6:1). Матч продолжался 2 часа и 10 минут.

Победа над Кёпфером стала для швейцарца 150-й в карьере на турнирах Большого шлема. На счету Вавринки 42 выигранных матча на Australian Open, 44 на Ролан Гаррос, 20 на Уимблдоне и 44 на US Open.

Вавринка стал 12-м теннисистом в истории с как минимум 150 победами на турнирах Большого шлема. Стэн присоединился к Роджеру Федереру (362), Новаку Джоковичу (291), Рафаэлю Надалю (276), Джимми Коннорсу (233), Андре Агасси (224), Ивану Лендлу (222), Питу Сампрасу (203), Энди Маррею (190), Стефану Эдбергу (178), Джону Макинрою (167) и Борису Беккеру (163).