Ролан Гаррос. Кики Бертенс обыграла Сару Эррани и покинула корт на инвалидной коляске

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс добыла тяжелейшую победу в матче второго круга "Ролан Гаррос". В трёх партиях она обыграла представительницу Италии Сару Эррани.

Ролан Гаррос. 30 сентября.

Кики Бертенс - Сара Эррани 7:6 (7:5), 3:6, 9:7

Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут. На счету Бертенс 3 эйса, 6 двойных ошибок и 12 реализованных брейк-пойнтов из 30. Эррани отметилась 14 ошибками на подаче и реализовала 12 брейк-пойнтов из 19.

В ходе третьей партии Кики неоднократно жаловалась на судороги, а после матча не сумела самостоятельно покинуть корт — в подтрибунное помещение теннисистку увозили на коляске, при этом сама Бертенс вскрикивала от боли. Её следующей соперницей станет чешка Катержина Синякова.

Guts and grit. That was some effort, @kikibertens.



The 2016 semi-finalist into the third round with a marathon 7-6(5) 3-6 9-7 win over Errani.#RolandGarros pic.twitter.com/xkSHc8qJ4k