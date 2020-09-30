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Ролан Гаррос. Кики Бертенс обыграла Сару Эррани и покинула корт на инвалидной коляске

Теннис
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Матч был очень напряженным

Ролан Гаррос. Кики Бертенс обыграла Сару Эррани и покинула корт на инвалидной коляске
Новина українською

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс добыла тяжелейшую победу в матче второго круга "Ролан Гаррос". В трёх партиях она обыграла представительницу Италии Сару Эррани.

Ролан Гаррос. 30 сентября.

Кики Бертенс - Сара Эррани 7:6 (7:5), 3:6, 9:7

Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут. На счету Бертенс 3 эйса, 6 двойных ошибок и 12 реализованных брейк-пойнтов из 30. Эррани отметилась 14 ошибками на подаче и реализовала 12 брейк-пойнтов из 19.

В ходе третьей партии Кики неоднократно жаловалась на судороги, а после матча не сумела самостоятельно покинуть корт — в подтрибунное помещение теннисистку увозили на коляске, при этом сама Бертенс вскрикивала от боли. Её следующей соперницей станет чешка Катержина Синякова.

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В статье: Кики Бертенс
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