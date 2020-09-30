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Серена Уильямс: Париж, я тебя люблю. Не переживай, я вернусь

Теннис
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Теннисистка выбыла из-за травмы

Серена Уильямс: Париж, я тебя люблю. Не переживай, я вернусь
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23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс, снявшаяся с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия и опубликовала новый пост в своём "инстаграме".

"Париж, я тебя люблю. Не переживай, я вернусь. Люблю вас всех, спасибо за поддержку. Я выбыла, но ненадолго", — написала Уильямс.

Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.

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В статье: Серена Уильямс
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