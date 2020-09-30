Симона Халеп пробилась в третий круг Ролан Гаррос

Румынская теннисистка Симона Халеп не испытала серьёзных проблем в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. В двух партиях она обыграла соотечественницу Ирину Бегу. Для Халеп сегодняшняя победа стала 16-й подряд.

Ролан Гаррос. Второй круг

Симона Халеп - Ирина Бегу 6:3, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Халеп 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Бегу 1 раз подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и дважды взяла подачу второй ракетки мира.

Следующей соперницей Халеп станет американская теннисистка Аманда Анисимова.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.