Ролан Гаррос Козлова вышла во второй раунд парного турнира, Ястремская выбыла

Екатерина Козлова в дуэте с Магдой Линетт уверенно обыграла француженок Амандин Эсс и Армони Тан (6:0, 7:6). Эта победа стала для теннисистки из Николаева первой в паре на Открытом чемпионате Франции.

Даяна Ястремская вслед за бесславным вылетом в одиночке быстро выбыла с Ролан Гаррос и в паре. Вместе с Верой Лапко украинка в трех сетах уступила Эйже Мухаммад и Джессике Пегуле (4:6, 6:4, 3:6). В решающем сете Ястремская и Лапко первыми сделали брейк, но упустили свое преимущество.

В четверг в паре на Ролан Гаррос стартуют Марта Костюк, Катарина Завацкая и Екатерина Бондаренко.