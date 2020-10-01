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Ролан Гаррос Козлова вышла во второй раунд парного турнира, Ястремская выбыла

Теннис
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Результаты матчей украинок в парном разряде

Ролан Гаррос Козлова вышла во второй раунд парного турнира, Ястремская выбыла
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Екатерина Козлова в дуэте с Магдой Линетт уверенно обыграла француженок Амандин Эсс и Армони Тан (6:0, 7:6). Эта победа стала для теннисистки из Николаева первой в паре на Открытом чемпионате Франции.

Даяна Ястремская вслед за бесславным вылетом в одиночке быстро выбыла с Ролан Гаррос и в паре. Вместе с Верой Лапко украинка в трех сетах уступила Эйже Мухаммад и Джессике Пегуле (4:6, 6:4, 3:6). В решающем сете Ястремская и Лапко первыми сделали брейк, но упустили свое преимущество.

В четверг в паре на Ролан Гаррос стартуют Марта Костюк, Катарина Завацкая и Екатерина Бондаренко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что с Ролан Гаррос после первого раунда выбыли и сестры Киченок.

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В статье: Катерина Козлова Даяна Ястремская Ролан Гаррос
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