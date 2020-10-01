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Ястремская нашла пять причин своего провала на Ролан Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Даяна не выиграла в Париже ни одного матча

Ястремская нашла пять причин своего провала на Ролан Гаррос
Новина українською

Вторая ракетка Украины на Открытом чемпионате Франции и в одиночном разряде, и в парном выбыла после первого раунда.

"Если честно, на меня повлияла вся эта обстановка, погода, условия. Для меня это не самый лучший вариант и условия, при которых я могла бы показать свою лучшую игру. Но для меня это опыт. Конечно, я расстроена, что я так сыграла, потому что цели и ожидания были другие.

Играть при искусственном освещении было немного необычно. Когда был матч с Гавриловой, было уже очень темно, и свет был такой и не белый, и не желтый. Нужно было какое-то время к нему привыкнуть, а так было нормально, можно было адаптироваться.

Если бы не дождь, ветер, тяжелый корт, мокрые мячи, думаю, мой результат был бы получше", - сказала Ястремская.

Даяна Ястремская дважды выступала на Ролан Гаррос и дважды вылетела в первом раунде.

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В статье: Даяна Ястремская Ролан Гаррос
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