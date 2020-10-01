Плишкова проиграла Остапенко и вылетела с Ролан Гаррос

Каролина Плишкова во втором раунде Открытого чемпионата Франции не смогла навязать борьбу чемпионке 2017 года Елене Остапенко. Теннисистка из Латвии оформила победу в двух сетах за 1 час и 10 минут (6:4, 6:2).

Остапенко в три раза превзошла Плишкову по активно выигранным мячам (27 против 9), сделала на 3 брейка больше и совершила меньше невынужденных ошибок (19 против 23).

Каролина Плишкова на шестом Шлеме подряд не смогла дойти хотя бы до четвертьфинала, а Елена Остапенко за путевку в 1/8 финала поспорит со Слоан Стивенс или Паулой Бадоса.