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Плишкова проиграла Остапенко и вылетела с Ролан Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Турнир потерял вторую сеяную

Плишкова проиграла Остапенко и вылетела с Ролан Гаррос
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Каролина Плишкова во втором раунде Открытого чемпионата Франции не смогла навязать борьбу чемпионке 2017 года Елене Остапенко. Теннисистка из Латвии оформила победу в двух сетах за 1 час и 10 минут (6:4, 6:2).

Остапенко в три раза превзошла Плишкову по активно выигранным мячам (27 против 9), сделала на 3 брейка больше и совершила меньше невынужденных ошибок (19 против 23).

Каролина Плишкова на шестом Шлеме подряд не смогла дойти хотя бы до четвертьфинала, а Елена Остапенко за путевку в 1/8 финала поспорит со Слоан Стивенс или Паулой Бадоса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина со скрипом прошла в третий раунд Ролан Гаррос.

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В статье: Каролина Плишкова Елена Остапенко Ролан Гаррос
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