Ролан Гаррос. Бондаренко выбывает из парной сетки

Бондаренко вместе с канадкой Шэрон Фичмен в парном турнире Ролан Гаррос в двух сетах уступила Кирстен Флипкенс и Анастасии Павлюченковой (4:6, 1:6), которые ранее друг с другом в парных турнирах WTA не играли.

На старте матча Бондаренко и Фичмен повели 2:0, однако до конца сета проиграли три гейма на своей подаче. Второй сет матча продолжался чуть больше 25 минут – Павлюченкова и Флипкенс сделали 4 брейка и однажды отдали свою подачу.

За выступление в Париже Екатерина Бондаренко заработала около 7500 евро призовых и 10 очков в парный рейтинг WTA.