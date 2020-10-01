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Ролан Гаррос. Бондаренко выбывает из парной сетки

Теннис
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Екатерина не задержалась в Париже

Ролан Гаррос. Бондаренко выбывает из парной сетки
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Бондаренко вместе с канадкой Шэрон Фичмен в парном турнире Ролан Гаррос в двух сетах уступила Кирстен Флипкенс и Анастасии Павлюченковой (4:6, 1:6), которые ранее друг с другом в парных турнирах WTA не играли.

На старте матча Бондаренко и Фичмен повели 2:0, однако до конца сета проиграли три гейма на своей подаче. Второй сет матча продолжался чуть больше 25 минут – Павлюченкова и Флипкенс сделали 4 брейка и однажды отдали свою подачу.

За выступление в Париже Екатерина Бондаренко заработала около 7500 евро призовых и 10 очков в парный рейтинг WTA.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Екатерина Козлова вышла во второй круг парного турнира на Ролан Гаррос.

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В статье: Катерина Бондаренко Ролан Гаррос
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