Ролан Гаррос. Завацкая проигрывает на старте парного турнира

Катарина Завацкая на Ролан Гаррос впервые стартовала в парной сетке турнира Большого шлема. Дебют выдался неудачным – украинка в дуэте с Анной-Каролиной Шмидловой уступила Кейтлин Кристиан и Джулиане Олмос (3:6, 2:6).

Завацкая и ее напарница из Словакии сделали 3 брейка, но при этом проиграли 7 геймов на своей подаче.

Завацкая на Ролан Гаррос за единственный матч в паре заработала около 7500 евро призовых и 10 очков в мировой рейтинг.