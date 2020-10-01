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Ролан Гаррос. Завацкая проигрывает на старте парного турнира

Теннис
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Вторая неудача украинки в Париже

Ролан Гаррос. Завацкая проигрывает на старте парного турнира
Новина українською

Катарина Завацкая на Ролан Гаррос впервые стартовала в парной сетке турнира Большого шлема. Дебют выдался неудачным – украинка в дуэте с Анной-Каролиной Шмидловой уступила Кейтлин Кристиан и Джулиане Олмос (3:6, 2:6).

Завацкая и ее напарница из Словакии сделали 3 брейка, но при этом проиграли 7 геймов на своей подаче.

Завацкая на Ролан Гаррос за единственный матч в паре заработала около 7500 евро призовых и 10 очков в мировой рейтинг.

Напомним, в одиночном разряде Ролан Гаррос Катарина Завацкая в первом раунде в трех сетах драматично проиграла 8-й ракетке мира.

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В статье: Ролан Гаррос Катарина Завацкая
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