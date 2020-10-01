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Джокович с разгромным счетом обыграл Беранкиса и вышел в третий круг Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Серб легко справился со своим оппонентом

Джокович с разгромным счетом обыграл Беранкиса и вышел в третий круг Ролан Гаррос
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Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований серб обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.

Открытый чемпионат Франции

Новак Джокович - Ричардас Беранкис 6:1, 6:2, 6:2

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Первая ракетка мира 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету его соперника 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 имевшихся.

За выход в четвёртый круг Джокович поспорит с победителем пары Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Теннис Сандгрен (США).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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В статье: Новак Джокович Ролан Гаррос
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