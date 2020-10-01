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Джокович с разгромным счетом обыграл Беранкиса и вышел в третий круг Ролан Гаррос
Серб легко справился со своим оппонентом
Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований серб обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.
Открытый чемпионат Франции
Новак Джокович - Ричардас Беранкис 6:1, 6:2, 6:2
Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Первая ракетка мира 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету его соперника 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 имевшихся.
За выход в четвёртый круг Джокович поспорит с победителем пары Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Теннис Сандгрен (США).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.