  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Финалистка Ролан Гаррос-2018 выбыла во втором раунде турнира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финалистка Ролан Гаррос-2018 выбыла во втором раунде турнира

Теннис
(1 голосов)

Слоан Стивенс покинула соревнования

Финалистка Ролан Гаррос-2018 выбыла во втором раунде турнира
Новина українською

Американская теннисистка Слоан Стивенс потерпела неожиданное поражение в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях она уступила представительнице Испании Пауле Бадосе.

Слоан Стивенс - Пауле Бадосе 4:6, 6:4, 2:6

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Стивенс допустила 3 двойные ошибки и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 3 из 3. На счету Бадосы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

Напомним, Стивенс, являющаяся 34-й ракеткой мира, в 2018 году играла в финале "Ролан Гаррос", где уступила румынке Симоне Халеп.

Следующей соперницей Бадосы станет чемпионка Открытого чемпионата Франции 2017 года Елена Остапенко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Слоан Стивенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...