Финалистка Ролан Гаррос-2018 выбыла во втором раунде турнира

Американская теннисистка Слоан Стивенс потерпела неожиданное поражение в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях она уступила представительнице Испании Пауле Бадосе.

Слоан Стивенс - Пауле Бадосе 4:6, 6:4, 2:6

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Стивенс допустила 3 двойные ошибки и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 3 из 3. На счету Бадосы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

Напомним, Стивенс, являющаяся 34-й ракеткой мира, в 2018 году играла в финале "Ролан Гаррос", где уступила румынке Симоне Халеп.

Следующей соперницей Бадосы станет чемпионка Открытого чемпионата Франции 2017 года Елена Остапенко