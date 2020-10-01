Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ролан Гаррос. Марта Костюк пробилась во второй круг парных соревнований
Марта выступала в дуэте с Александрой Саснович
Марта Костюк и её напарница Александра Саснович из Беларуси обыграли одиннадцатых сеяных на французском мэйджоре.
Roland Garros. Париж, Франция
Первый круг
Марта Костюк/Александра Саснович (Украина/Беларусь) - Луция Градецка/Андрея Клепач (Чехия/Словения, 11) 6-4, 6-1
Соперницы провели на корте чуть больше часа. Костюк и Саснович реализовали 6 из 9 шансов на брейк, а чешско-словенская пара - только 2 из 8.
18-летняя украинка записала в свой актив первую победу в парном разряде на турнирах Большого Шлема.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...