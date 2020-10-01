Ролан Гаррос. Марта Костюк пробилась во второй круг парных соревнований

Марта Костюк и её напарница Александра Саснович из Беларуси обыграли одиннадцатых сеяных на французском мэйджоре.

Roland Garros. Париж, Франция

Первый круг

Марта Костюк/Александра Саснович (Украина/Беларусь) - Луция Градецка/Андрея Клепач (Чехия/Словения, 11) 6-4, 6-1

Соперницы провели на корте чуть больше часа. Костюк и Саснович реализовали 6 из 9 шансов на брейк, а чешско-словенская пара - только 2 из 8.

18-летняя украинка записала в свой актив первую победу в парном разряде на турнирах Большого Шлема.