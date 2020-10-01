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Джокович сравнялся с Федерером по количеству выигранных матчей на Ролан Гаррос

Теннис
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Серб выиграл 70 матчей

Джокович сравнялся с Федерером по количеству выигранных матчей на Ролан Гаррос
Новина українською

Победа первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича над литовцем Ричардасом Беранкисом в матче второго круга "Ролан Гаррос" стала для него 70-й на кортах главного грунтового турнира года.

Таким образом, уроженец Белграда сравнялся по данному показателю со швейцарцем Роджером Федерером. Теперь серб и швейцарец делят второе место по количеству побед на "Ролан Гаррос". Безусловным лидером является 12-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль — в его активе 95 успешных матчей на кортах Открытого чемпионата Франции.

Помимо данного достижения Джокович также стал вторым теннисистом в истории, которому удалось выиграть минимум по 70 раз на каждом из турниров "Большого шлема". Первым также стал швейцарец Роджер Федерер.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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