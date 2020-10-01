Джокович сравнялся с Федерером по количеству выигранных матчей на Ролан Гаррос

Победа первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича над литовцем Ричардасом Беранкисом в матче второго круга "Ролан Гаррос" стала для него 70-й на кортах главного грунтового турнира года.

Таким образом, уроженец Белграда сравнялся по данному показателю со швейцарцем Роджером Федерером. Теперь серб и швейцарец делят второе место по количеству побед на "Ролан Гаррос". Безусловным лидером является 12-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль — в его активе 95 успешных матчей на кортах Открытого чемпионата Франции.

Помимо данного достижения Джокович также стал вторым теннисистом в истории, которому удалось выиграть минимум по 70 раз на каждом из турниров "Большого шлема". Первым также стал швейцарец Роджер Федерер.