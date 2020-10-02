Свитолина в 12:00 начнет матч третьего раунда Ролан Гаррос

Элина Свитолина не ранее 12:00 по киевскому времени в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции сыграет с 27-й сеяной Екатериной Александровой.

Встреча Свитолиной и Александровой пройдет первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен, который не оборудован крышей.

Также в пятницу Марта Костюк на корте №11 вторым запуском проведет матч второго раунда в парной сетки. Украинка вместе с Александрой Саснович сыграет с Кирстен Флипкенс и Анастасией Павлюченковой.

Сегодня на главном корте Ролан Гаррос имени Филиппа Шатрие пройдут матчи при участии Доминика Тима, Симоны Халеп, Элизы Мертенс и Рафаэля Надаля.

С полным расписанием дня на Открытом чемпионате Франции можно ознакомиться на официальном сайте турнира.