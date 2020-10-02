Свитолина прошла россиянку в борьбе за четвёртый круг Ролан Гаррос. Как это было

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина поборется за выход в четвёртый раунд турнира большого шлема Ролан Гаррос.

Соперницей одесситки станет представительница России Екатерина Александрова.

Поединок должен начаться в пятницу, 2 октября, в 12:00 по киевскому времени на корте "Сюзанн Ленгле". Но не исключено, что старт встречи будет перенесен из-за плохой погоды. UA-Футбол следит за всеми событиями вокруг этого поединка.

ОНЛАЙН

14:04 Всем спасибо, что следили за игрой вместе с UA-Футбол. До встречи на следующих текстовых трансляциях!

14:02 Следующей соперницей Свитолиной станет победительница пары Каролин Гарсия - Элизе Мертенс. Эта встреча состоится сегодня через несколько часов.

14:00 Свитолина - Александрова 6:4 / 7:5

Александрова занервничала на своей подаче и буквально подарила гейм Свитолиной - победа по сетам 2:0 и украинка выходит в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции!

13:58 Свитолина - Александрова 6:4 / 6:5

Девять минут длился гейм. Свитолина не удержала несколько гейм-боллов и даже позволила сопернице выйти на брейк-поинт. Но затем счёт колебался между "больше" у украинки или "ровно". К счастью, Элина оставила подачу у себя и обеспечила себе как минимум тай-брейк во втором сете.

13:49 Свитолина - Александрова 6:4 / 5:5

Соперницы решили не рисковать, а проводили затяжные розыгрыши, сам гейм завершился победой россиянки.

13:44 Свитолина - Александрова 6:4 / 5:4

Элина не реализовала два гейм-бола, доведя счёт на подаче к "ровно". Но к счастью, две ошибки от россиянки позволили украинке взять гейм.

13:39 Свитолина - Александрова 6:4 / 4:4

Два брейк-поинта было у Свитолиной, но подача Александровой помогла её сравнять счёт и забрать гейм.

13:34 Свитолина - Александрова 6:4 / 4:3

Очень сумбурная игра с жутким количеством ошибок от обеих. Практически 60 невынужденных собрали теннисистки за полтора сета. Этот матч выиграет та, которая будет меньше ошибаться.

13:30 Свитолина - Александрова 6:4 / 3:3

У украинки был брейк-поинт, но взять подачу соперницы не удалось. После этого гейма новые мячи на корте.

13:24 Свитолина - Александрова 6:4 / 3:2

Очень много ошибок в последних розыгрышах. Свитолина сама же вывела россиянку на брейк-поинт, но затем вовремя включилась и взяла третий гейм в сете.

13:17 Свитолина - Александрова 6:4 / 2:2

Упорная борьба в гейме на подаче россиянки. Элина заработала даже один брейк-поинт, но Александрова вовремя включилась и сохранила подачу.

13:12 Свитолина - Александрова 6:4 / 2:1

Элина берёт свою подачу. Соперница пыталась цепляться, но с давлением от украинки не справилась.

13:08 Свитолина - Александрова 6:4 / 1:1

Но тут же Элина делает обратный брейк и сравнивает счёт.

13:05 Свитолина - Александрова 6:4 / 0:1

Украинка стартует с проигрыша своей подаче в дебюте второго сета!

13:03 Статистика первого сета

12:59 Свитолина - Александрова 6:4

Свитолина берёт под ноль гейм соперницы. отбиваясь от её атак, и забирает первый сет!

12:55 Свитолина - Александрова 5:4

Много труда уходит у Элины практически на каждый розыгрыш на своей подаче. В этом гейме несколько раз было "ровно", но украинка благодаря подаче и мощному удару оставила подачу за собой. Очень сложный гейм для нашей теннисистки.

12:49 Свитолина - Александрова 4:4

Свитолина получила шанс выйти на первый брейк-поинт в матче, но пробила в сетку. Александрова благодаря атакующей игре оставила гейм за собой.

12:45 Свитолина - Александрова 4:3

Элина оставила один мяч россиянке на своей подаче, допустив невынужденную ошибку, и берёт подачу.

12:43 Свитолина - Александрова 3:3

Не в последнюю очередь из-за ошибок Элины Александрова берёт свою подачу.

12:40 Свитолина - Александрова 3:2

Мощное сопротивление от россиянки. Но Элина защищает свою подачу. Пять геймов - ни одного брейка пока.

12:36 Свитолина - Александрова 2:2

Россиянка уверенно берёт свою подачу, оставив Свитолиной только один мяч.

12:32 Свитолина - Александрова 2:1

Со счёта "ровно" Элина пришла к победе в этом гейме. Пока нет лёгких геймов для украинки на старте поединка.

12:28 Свитолина - Александрова 1:1

Александрова забирает достаточно упорный гейм за собой на своей подаче.

12:25 Свитолина - Александрова 1:0

Четыре минуты понадобилось украинке, чтобы взять свою подачу. Александрова даже однажды вышла на брейк-поинт, но Элина собралась и выиграла два кряду мяча.

12:20 Свитолина начинает матч своей подачей.

12:15 Пока теннисистки разминаются, лёгкая статистика соперниц от пресс-службы RG. Заметим, что Свитолина и Александрова ранее не встречались.

12:11 Спортсменки уже на корте! Проведена жеребьёвка: Свитолина будет первой подавать.

12:05 Матч Свитолина - Александрова начнётся не ранее 12:20.

11:59 Такая сейчас ситуация на кортах. Норвежец Каспер Рууд и победитель US Open Доминик Тим будут играть на главном корте под закрытой крышей. Как видим, также организаторы готовят и корт для Свитолиной. Надеемся, через несколько минут украинка выйдет на корт и погода не помешает её матчу.

11:55 Всем привет и добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. На данный момент ещё неизвестно, когда начнётся поединок: в Париже дождь, который мешает начать поединок вовремя.