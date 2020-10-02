WTA: Итоговый турнир в 2020 году не состоится

Накануне авторитетный инсайдер Бен Ротенберг, ссылаясь на эфир телеканала Tennis Channel, сообщил, что в WTA все же пытаются организовать Итоговый турнир. WTA Finals-2020 может пройти в Праге или на Гавайях.

WTA в заявлении для The Times опровергла эту информацию:

"К сожалению, в этом году турнир не состоится, как и было объявлено ранее, и мы не обсуждаем никаких заявок о переносе этих соревнований из Шэньчжэня. Мы с нетерпением ждем возвращения в Шэньчжэнь в следующем году", - говорится в заявлении Женской теннисной ассоциации.

WTA отменила Итоговый турнира из-за ситуации с пандемией коронавируса, которая стала причиной существенных изменений в календаре сезона.

Напомним, в прошлом году чемпионкой Итогового турнира стала Эшли Барти. В финале первая ракетка мира обыграла Элину Свитолину.