  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA: Итоговый турнир в 2020 году не состоится
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA: Итоговый турнир в 2020 году не состоится

Теннис
(1 голосов)

Ассоциация отреагировала на слухи

WTA: Итоговый турнир в 2020 году не состоится
Новина українською

Накануне авторитетный инсайдер Бен Ротенберг, ссылаясь на эфир телеканала Tennis Channel, сообщил, что в WTA все же пытаются организовать Итоговый турнир. WTA Finals-2020 может пройти в Праге или на Гавайях.

WTA в заявлении для The Times опровергла эту информацию:

"К сожалению, в этом году турнир не состоится, как и было объявлено ранее, и мы не обсуждаем никаких заявок о переносе этих соревнований из Шэньчжэня. Мы с нетерпением ждем возвращения в Шэньчжэнь в следующем году", - говорится в заявлении Женской теннисной ассоциации.

WTA отменила Итоговый турнира из-за ситуации с пандемией коронавируса, которая стала причиной существенных изменений в календаре сезона.

Напомним, в прошлом году чемпионкой Итогового турнира стала Эшли Барти. В финале первая ракетка мира обыграла Элину Свитолину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Итоговый чемпионат WTA WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...