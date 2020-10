Свитолина в борьбе разобралась с россиянкой и вышла в 4-й раунд Ролан Гаррос

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Свитолина в двух сетах остановила 27-ю сеяную из России Екатерину Александрову (6:4, 7:5). Матч продолжался 1 час и 42 минуты.

Теннисистки в первом сете на двоих совершили 38 невынужденных ошибок и заработали всего один брейк-поинт. Этот шанс Свитолина получила при счете 5:4 – Элина повела на приеме 40:0 и на классе выжала максимум из этой ситуации.

На старте второго сета россиянка попыталась перехватить инициативу, но Свитолина мгновенно организовала обратный брейк. В восьмом гейме Элина упустила двойной скрытый матч-бол, затем отыграла брейк-поинт и добила Александрову поздним брейком в 12-м гейме.

