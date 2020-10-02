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Свитолина в борьбе разобралась с россиянкой и вышла в 4-й раунд Ролан Гаррос

Теннис
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Есть третья победа Элины в Париже

Свитолина в борьбе разобралась с россиянкой и вышла в 4-й раунд Ролан Гаррос
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В третьем круге Открытого чемпионата Франции Свитолина в двух сетах остановила 27-ю сеяную из России Екатерину Александрову (6:4, 7:5). Матч продолжался 1 час и 42 минуты.

Теннисистки в первом сете на двоих совершили 38 невынужденных ошибок и заработали всего один брейк-поинт. Этот шанс Свитолина получила при счете 5:4 – Элина повела на приеме 40:0 и на классе выжала максимум из этой ситуации.

На старте второго сета россиянка попыталась перехватить инициативу, но Свитолина мгновенно организовала обратный брейк. В восьмом гейме Элина упустила двойной скрытый матч-бол, затем отыграла брейк-поинт и добила Александрову поздним брейком в 12-м гейме.

Из-за сложных погодных условий в Париже Свитолина в матче с Александровой не показала теннис высокого качества – третья ракетка Ролан Гаррос сделала 8 виннерсов при 30 невынужденных ошибках, а также допустила 6 двойных и выиграла всего 65% очков с первой подачи.

Элина Свитолина в четвертый раз в карьере дошла до 1/8 финала на Ролан Гаррос, а ее следующая соперница определится в матче между 16-й сеяной Элизой Мертенс и Каролин Гарсия.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос Екатерина Александрова
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