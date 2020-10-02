Ролан Гаррос. Тим бьет норвежца в третьем раунде

Матч с 25-й ракеткой мира Каспером Руудом обещал стать для прошлогоднего финалиста Ролан Гаррос сложным испытанием, но Доминик Тим оформил победу за минимальные три сета (6:4, 6:3, 6:1).

Тим на пути к 10-й победе подряд подал 5 эйса, сделал 2 двойных ошибки и выиграл 67% очков с первой подачи. Также в активе Доминика 6 брейков и 31 виннерс.

Победа над Руудом стала для Тима 70-й в карьере на турнирах Большого шлема. В этом году на мэйджорах у австрийца 16 побед при всего одном поражении.

Следующим соперником Доминика Тима может стать победитель Ролан Гаррос-2015 Стэн Вавринка, который в третьем раунде сыграет с французом Хьюго Гастоном.