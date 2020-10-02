  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос. Тим бьет норвежца в третьем раунде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос. Тим бьет норвежца в третьем раунде

Теннис
(1 голосов)

Чемпион US Open оформил третью победу в Париже

Ролан Гаррос. Тим бьет норвежца в третьем раунде
Новина українською

Матч с 25-й ракеткой мира Каспером Руудом обещал стать для прошлогоднего финалиста Ролан Гаррос сложным испытанием, но Доминик Тим оформил победу за минимальные три сета (6:4, 6:3, 6:1).

Тим на пути к 10-й победе подряд подал 5 эйса, сделал 2 двойных ошибки и выиграл 67% очков с первой подачи. Также в активе Доминика 6 брейков и 31 виннерс.

Победа над Руудом стала для Тима 70-й в карьере на турнирах Большого шлема. В этом году на мэйджорах у австрийца 16 побед при всего одном поражении.

Следующим соперником Доминика Тима может стать победитель Ролан Гаррос-2015 Стэн Вавринка, который в третьем раунде сыграет с французом Хьюго Гастоном.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим Ролан Гаррос Каспер Рууд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...