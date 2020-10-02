Свитолина: Нужно было быстро адаптироваться к стилю Александровой

Элина Свитолина в третьем раунде Ролан Гаррос обыграла Екатерину Александрову (6:4, 7:5). Оба сета третья сеяная завершала брейками на подаче россиянки.

"Это был непростой поединок. Я знала, что Александрова бьет сильно и плоско, мне нужно было как можно быстрее адаптироваться к ее стилю игры. Я должна была сохранять концентрацию и бегать за каждым мячом.

Это здорово, когда ты можешь получить шанс продолжать выступление и пройти далеко по сетке. Это всегда хорошо на всех турнирах, но на Больших Шлемах – особенно. В этом году на турнире все по-другому. На трибунах либо нет, либо очень мало зрителей. Так что, ты дорожишь каждым матчем, каждым турниром, который можешь сыграть.

Для меня это особенный момент, что я смогла пройти во вторую неделю, я попытаюсь пройти дальше", - сказала украинка после матча.

За выход в четвертьфинал Ролан Гаррос Элина Свитолина сыграет с Элизой Мертенс или Каролин Гарсия.