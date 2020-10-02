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Свитолина проходит в 1/8 финала Ролан Гаррос: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Обзор поединка третьего раунда между Элиной Свитолиной и Екатериной Александровой (6:4, 7:5)
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