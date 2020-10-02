Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симона Халеп вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Симона одолела Аманду Анисимову из США
Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под первым номером, вышла в четвёртый круг, разгромив представительницу США Аманду Анисимову (25).
Третий круг. 2 сентября
Симона Халеп - Аманда Анисимова 6:0, 6:1
Продолжительность противостояния составила 55 минут.
Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка. Для Симоны эта победа стала 17-й подряд.
За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с Игой Свёнтек из Польши.
В 2019 году победительницей "Ролан Гаррос" стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.