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Симона Халеп вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Симона одолела Аманду Анисимову из США

Симона Халеп вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
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Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под первым номером, вышла в четвёртый круг, разгромив представительницу США Аманду Анисимову (25).

Третий круг. 2 сентября

Симона Халеп - Аманда Анисимова 6:0, 6:1

Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка. Для Симоны эта победа стала 17-й подряд.

За выход в четвертьфинал Халеп поспорит с Игой Свёнтек из Польши.

В 2019 году победительницей "Ролан Гаррос" стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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В статье: Симона Халеп Ролан Гаррос
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