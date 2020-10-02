  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Тим продлил свою победную серию
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тим продлил свою победную серию

Теннис
(1 голосов)

Австриец не проигрывал уже 10 матчей подряд

Тим продлил свою победную серию
Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим продлил беспроигрышную серию до 10 матчей, обыграв в матче третьего круга "Ролан Гаррос" представителя Норвегии Каспера Рууда.

Ролан Гаррос

Доминик Тим - Каспер Рууд 6:4, 6:3, 6:1

Победная серия австрийца началась в первом круге Открытого чемпионата США, где Тиму удалось добраться до финала и завоевать первый в карьере "Большой шлем".

Впервые такую беспроигрышную серию австриец провёл в 2018 году, когда после победы на турнире в Лионе (Франция) он добрался до финала "Ролан Гаррос".

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Тим поспорит с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария) — Хьюго Гастон (Франция).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...