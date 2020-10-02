  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль добыл легкую победу и вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль добыл легкую победу и вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Испанец все ближе к титулу

Надаль добыл легкую победу и вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос
Новина українською

Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге вторая ракетка мира обыграл итальянца Стефано Травалью.

Ролан Гаррос. 2 октября

Рафаэль Надаль - Стефано Травалью 6:1, 6:4, 6:0

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Испанец дважды подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 7. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с американцем Себастьяном Кордой, который со счётом 6:4, 6:3, 6:1 обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...