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Нью-Орлеан может назначить чемпиона НБА на пост главного тренера

Теннис
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Тайрон Лю может перейти и в Хьюстон

Нью-Орлеан может назначить чемпиона НБА на пост главного тренера
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Ассистент "Лос-Анджелес Клипперс" Тайрон Лю пройдёт собеседование в качестве кандидата на должность главного тренера "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает инсайдер Шамс Чарания. Помимо "Пеликанс", кандиадтуру Лю рассматривает "Хьюстон Рокетс".

Ранее сообщалось, что чемпион НБА 2016 года во главе "Кливленд Кавальерс" Тайрон Лю рассчитывает подписать соглашение на зарплату в размере $ 7 млн. После того как ему не удалось получить работу главного тренера в "Лос-Анджелес Лейкерс", на которую он претендовал в межсезонье, Лю вошёл в тренерский штаб "Лос-Анджелес Клипперс", где трудится по сей день.

Напомним, в середине августа руководство "Нью-Орлеан Пеликанс" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Элвина Джентри. Джентри возглавлял "Пеликанс" с 2015 года и в регулярных чемпионатах привёл команду к 175 победам, при этом "Нью-Орлеан" под его руководством проиграл 225 раз. С Джентри луизианцы лишь раз вышли в плей-офф — в сезоне-2017/2018 они вылетели на полуфинальной стадии матчей на вылет.

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В статье: Нью-Орлеан
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