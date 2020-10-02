Халеп: Сегодня я сыграла лучше, чем в прошлом году

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала победу в 3-м круге Roland Garros над Амандой Анисимовой. Цитирует румынку портал Tennis.

"Сегодня я сыграла лучше, чем в прошлом году. Я понимала, что должна что-то поменять в игре, и это отлично сработало. В случае поражения я всегда анализирую свои ошибки, чтобы не допустить их вновь при следующей встрече с этой же соперницей. Меня это прекрасно мотивирует.

Победа над Анисимовой – подарок на день рождения моему тренеру Даррену".