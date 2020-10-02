Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Халеп: Сегодня я сыграла лучше, чем в прошлом году
Румынка довольна сегодняшним результатом
Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала победу в 3-м круге Roland Garros над Амандой Анисимовой. Цитирует румынку портал Tennis.
"Сегодня я сыграла лучше, чем в прошлом году. Я понимала, что должна что-то поменять в игре, и это отлично сработало. В случае поражения я всегда анализирую свои ошибки, чтобы не допустить их вновь при следующей встрече с этой же соперницей. Меня это прекрасно мотивирует.
Победа над Анисимовой – подарок на день рождения моему тренеру Даррену".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...