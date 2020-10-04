Элина Свитолина – Каролин Гарсия. Текстовая трансляция матча 1/8 финала Ролан Гаррос

Элина Свитолина в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграет с экс-четвертой ракеткой мира Каролин Гарсия.

Поединок пройдет третьим запуском на центральном корте Парижа имени Филиппа Шатрие и начнется не ранее 15:15 по киевскому времени.

Точное время начала матча зависит от продолжительности матчей Симоны Халеп и Рафаэля Надаля. Оставайтесь с UA-Футбол и вы не пропустите начало встречи Свитолиной и Гарсии.

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16:25. Свитолина берет первый сет – 6:1!

Безоговорочное преимущество украинки. Четыре брейка она сделала в этой партии при одном неудачном гейме на своей подаче.

16:22. Свитолина – Гарсия – 5:1

Легко защищает свою подачу Свитолина. Элина в одном шаге от победы в первом сете. Теннисистки не провели на корте и 25 минут.

16:19. Свитолина – Гарсия – 4:1

Третий брейк от Свитолиной! После успешного гейма на приеме Гарсия на своей подаче взяла только один мяч.

16:16. Свитолина – Гарсия – 3:1

Обратный брейк от француженки. Свитолина отыграла несколько брейк-поинтов, но Гарсия заиграла острее с задней линии и вынудила Элина отдать свою подачу.

16:08. Свитолина – Гарсия – 3:0

Стремительно уходит в отрыв Свитолина. На пути ко второму брейку Элина организовала два виннерса. Гарсия все еще не вошла в игру.

16:05. Свитолина – Гарсия – 2:0

Под ноль забирает свою подачу Элина. Прекрасный старт.

16:03. Свитолина – Гарсия – 1:0

И сразу же брейк от Элины! Справедливости ради, за украинку в первом гейме все сделала Гарсия. Очень много ошибок у француженки.

15:58. 13 градусов тепла в Париже, ветер 19 км/час. Девушкам не позавидуешь. А тем временем матч начинается!

15:54. Каролин Гарсия начнет матч на своей подаче. Элина Свитолина будет принимать.

15:33. Тем временем матч Надаля и Корды завершен. 12-кратный чемпион Парижа прогнозируемо разбил молодого американца в трех сетах – 6:1, 6:1, 6:2.

Свитолина и Гарсия ориентировочно в течение 10 минут выйдут на корт и начнут разминку.

15:25. Небольшое превью сегодняшнего матча от официального YouTube-канала Ролан Гаррос.

15:15. Победительница матча Свитолина – Гарсия в 1/4 финала сыграет с теннисисткой, которая в мировом рейтинге стоит за пределами топ-100. Это будет либо 131-я ракетка мира Надя Подороска, либо №117 рейтинга WTA Барбора Крейчикова. Этот матч начался буквально несколько минут назад.

15:05. Что еще нужно знать о сопернице Свитолиной? Каролин Гарсия на пике своей карьеры два года назад добиралась до четвертой позиции в рейтинге WTA, на счету француженки 7 титулов WTA и один четвертьфинал на мэйджорах (Ролан Гаррос-2017). К слову, Гарсия брала титул в Париже – в 2016 году она стала чемпионкой парного турнира вместе с Кристиной Младенович. В общем, Гарсия – однозначно самая опасная и опытная соперница Свитолиной на этом Ролан Гаррос.

14:55. По личным встречам Свитолина уступает Гарсии со счетом 1:3. Посмотрим, чем закончится первая дуэль теннисисток на турнире Большого шлема.

14:45. Свитолина на Ролан Гаррос в статусе третьей сеяной последовательно обыграла Варвару Грачеву (7:6, 6:4), Ренату Сарасуа (6:3, 0:6, 6:2) и Екатерину Александрову (6:4, 7:5).

Гарсия на первой неделе домашнего Шлема выбила двух сеяных теннисисток – Анетт Контавейт (6:4, 3:6, 6:4) и Элизу Мертенс (1:6, 6:4, 7:5). Во втором круге француженка обыграла напарницу Марты Костюк по парному турниру Александру Саснович (7:6, 6:2).

14:30. Добрый день! UA-Футбол приглашает всех неравнодушных к теннису на матч 1/8 финала Ролан Гаррос между Элиной Свитолиной и Каролин Гарсия. Встреча начнется сразу после того, как Рафаэль Надаль на корте имени Филиппа Шатрие закончит свой матч против Себастьяна Корда. Грунтовый король ведет 6:1, 2:1, так что ждать осталось не так долго.