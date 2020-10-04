Невероятная сенсация с полей Roland Garros: Халеп проигрывает 53-й ракетке мира и вылетает из турнира

Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп разгромно проиграла в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В битве за четвертьфинал она уступила представительнице Польши, 53-й ракетке мира Иге Святек.

Счет матча - просто сокрушительные для румынки 0-2 (1-6; 2-6).

На счету полячки 1 подача на вылет, 30 виннеров, 81% выигранных на первой подаче очков, 20 невынужденных ошибок и отсутствие двойных ошибок. У ее соперницы 2 эйса, 12 виннеров, 53% выигранных на первой подаче очков, 15 невынужденных ошибок и 3 двойные ошибки.

В 1/4 финала Roland Garros Ига Святек сыграет против победительницы пары Тревизан / Бертенс.