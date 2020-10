Спокойствие фаворитов и взрыв молодежи. Что мы узнали на первой неделе Ролан Гаррос

Оригинал статьи – Rolandgarros.com

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Пока фавориты оправдывают ожидания, молодые дебютанты активно стучатся в двери в поисках своего звездного часа…Мы предполагали, что этот беспрецедентный розыгрыш Ролан Гаррос преподнесет немало сюрпризов и откроет немало новых имен – так и получилось. До третьего раунда в Париже дошли сразу 17 теннисистов, которые в мировых рейтингах стоят за пределами топ-100.

Ниже главные итоги этой уникальной недели на Ролан Гаррос-2020…

Фавориты у мужчин поднимают планку

Когда в сентябре Ролан Гаррос впервые распахнул свои ворота, быстро выяснилось, что у мужчин главными претендентами на титул Coupe des Mousquetaires станут Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Новак Джокович.

Перед стартом Ролан Гаррос эта троица высказывалась о необычных погодных условиях в Париже, о более тяжелых и медленных мячах и так далее, но на первой неделе Ролан Гаррос Надаль, Тим и Джокович решительно развеяли любые опасения по поводу своей готовности к турниру.

Джокович был особенно скуп, отдавая соперникам максимум пять геймов в каждом матче, в том числе и выиграв несколько сетов со счетом 6:0. Пару «баранок» своих соперникам отвесил и Надаль, у которого так же не возникло никаких проблем с выходом во вторую неделю Ролан Гаррос.

У Тима однозначно была самая сложная сетка, но австриец после своей драматичной победы на US Open не испытал сложностей с переходом на грунт, разбив в трех сетах некогда грозного Марина Чилича, экс-восьмую ракетку мира Джека Сока и норвежца Каспера Рууда, который перед приездом в Париж в Риме и Гамбурге выиграл 7 матчей из 9.

Симона Халеп: месть – блюдо, которое подается холодным

Год назад Симона Халеп в статусе действующей чемпионки Ролан Гаррос нарвалась на 17-летнюю американку Аманду Анисимову и не нашла внятный ответ на ее агрессивный теннис (2:6, 4:6). Румынка хорошо запомнила Анисимову и в реванше в третьем раунде ответила ей безупречным игрой и разгромной победой (6:0, 6:1), таким образом выиграв 17-й матч подряд.

«Я взяла игру в свои руки», - говорила Халеп после матча. «В прошлом году я стояла очень далеко от корта и играла довольно коротко, позволяя Анисимовой играть в свой теннис».

«Когда у нее есть время и мяч находится в правильном положении, она очень-очень опасна и играет великолепно. Так что я думаю, что проделала большую работу, немного изменив тактику».

Но могла ли Симона Халеп представить, что в четвертом раунде ее ждет обратная месть? Ига Швёнтек на 1:6, 0:6 в 1/8 финала Ролан Гаррос-2019 ответила румынке 6:1, 6:2 и отправила ее за борт любимого Шлема.

А вот и 2000-е

Себастьян Корда, сын чемпиона Australian Open-1998 и финалиста Ролан Гаррос-1992 и бывшей 26-й ракетки мира Риджайны Райхртовой, наконец, совершил прорыв на новый уровень, став первым теннисистом, родившимся в 2000-х, которому на Ролан Гаррос удалось дойти до второй недели. А ведь Корда стартовал из квалификации, но в шести матчах в Париже проиграл только два сета.

Попутно 20-летний американец в статусе 213-й ракетки мира стал самым низкорейтинговым участником четвертого раунда на турнирах Большого шлема со времен Гильермо Каньяса, которому аналогичный прорыв удался в 2004 году на Australian Open.

Этот рекорд Корда-младший удерживал несколько часов, пока 239-я ракетка мира Хьюго Гастон в пяти сетах не шокировал Стэну Вавринку. В последний раз два теннисиста не из топ-200 доходили до 1/8 финала на турнире Большого шлема 18 лет назад.

Super Seb!



World No. 213 @SebiKorda becomes the first men’s qualifier to reach R16 in 9⃣ years ousting Martinez 6-4 6-3 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/1ZK2odT05I — Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020

Главная сенсация недели: 20-летний француз выбивает трехкратного чемпиона Шлемов

До приезда на Ролан Гаррос Хьюго Гастон ни разу не побеждал на уровне АТР-тура, а его серия поражений на челленджерах достигла четырех матчей подряд.

Выход в третий раунд и матч с чемпионом Ролан Гаррос-2015 Стэном Вавринкой был уже огромным достижением для Гастона, но он решил не останавливаться на этом, а взял и обыграл швейцарца в пяти сетах с шокирующими 6:0 в решающей партии.

«Это как мечта. Сейчас я играю на Ролан Гаррос. Раньше я мог наблюдать за турниром только по телевизору. Сегодня я играю на этих кортах – это невероятно».

Гастон стал четвертым французским дебютантом на Ролан Гаррос, которому с первой попытки удалось дойти до четвертого круга. Он гарантированно покинет Париж с чеком на 221 тысячу долларов – это больше, чем он заработал за всю свою непродолжительную карьеру.

Возраст догоняет Серену Уильямс

После поражения от Виктории Азаренко в полуфинале US Open Серена Уильямс немедленно приступила к реабилитации своего тела и начала переход на грунт, тренируясь на юге Франции.

Но 10-я попытка Серены завоевать рекордный 24-й Шлем оборвалась уже во втором раунде. Американка в первом круге обыграла Кристи Ан, однако затем из-за травмы голеностопа не вышла на матч против Цветаны Пиронковой.

«Я вот настолько близка к некоторым победам, что кажется, будто я почти это сделала. Думаю, именно это мотивирует меня продолжать».

Уильямс-младшая не выигрывала крупные турниры с момента победы на Australian Open-2017 – это самая продолжительная засуха в ее 22-летней карьере в туре.

Исторический тайбрейк в матче третьего раунда

Третий сет поединка между Лоренцо Сонего и Тэйлором Фрицем стал самым продолжительным в истории Ролан Гаррос. Итальянец отыграл 9 сет-болов и выиграл решающий гейм со счетом 19:17.

Сонего и Фриц повторили рекорд Денизы Алертовой и Йоханны Конты, которые на Открытом чемпионате Франции в 2015 году разыграли тайбрейк с таким же счетом 19:17.

Парням не хватило всего двух очков, чтобы повторить самый продолжительный тайбрейк в истории турниров Большого шлема между Жо-Вильфредом Тсонга и Энди Роддиком в первом раунде Australian Open-2007.

A 30 minute tiebreak. Yes, you read that right. ????



Match point number 7⃣ proves lucky for Lorenzo Sonego who closes out Fritz 7-6 6-3 7-6(17).#RolandGarros pic.twitter.com/AbHLikTpbi — Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020

Итальянцы захватывают французский грунт

Победа в рекордном тайбрейке помогла Сонего впервые пройти в четвертый круг на турнире Большого шлема, где к нему присоединился еще один итальянец – 19-летний Янник Синнер.

Всего же до третьего раунда впервые в истории на Ролан Гаррос дошли пять теннисистов из Италии. Кроме Сонего и Синнера до этой стадии добрались Маттео Берреттини, Марко Чеккинато и Стефано Травалья. Эта троица уже покинула Париж после вчерашних поражений.

Из итальянской делегации выделяется Синнер – вчерашний юниор перед сегодняшней битвой с 6-м сеяным Александром Зверевым еще не проиграл ни одного сета, а в первом раунде жертвой Янника стал опытный бельгиец Давид Гоффен.

Синнер – самый молодой участник 4-го круга на Ролан Гаррос после Новака Джоковича. За последние 25 лет в 19-летнем возрасте так далеко продвигались только Марат Сафин, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Томми Робредо.

Ролан Гаррос – время прорывов низкорейтинговых игроков

Это невероятно, что сразу 17 теннисистов, не входящих в сотню лучших в мире, в течение первой недели добились огромных успехов во влажном и облачном Париже.

У женщин 8 теннисисток за пределами топ-100 добрались до третьего круга: Ирина Барэ (№105), Барбора Крейчикова (№114), Надя Подороска (№131), Цветана Пиронкова (№157), Мартина Тревизан (№159), Анна-Каролина Шмидлова (№161), Эжени Бушар (№161) и Клара Бурель (№357). Три теннисистки из этого списка до сих пор продолжают свой путь на турнире.

В мужской сетке впервые за 35 лет на Ролан Гаррос в третьем круге сыграли девять теннисистов, которые в мировом рейтинге находятся за пределами топ-100. На мэйджорах подобного не было с Уимблдона 1994 года.

История переписывается благодаря Роберту Карбальесу-Баэна (№101), Педро Мартинесу (№105), Норберту Гомбошу (№106), Марко Чеккинато (№110), Кевину Андерсону (№118), Даниэлю Элахи Галану (№153), Даниэлю Альтмайеру (№186), Себастьяну Корда (№213) и Хьюго Гастону (№239). Только трое из них остаются на плаву после субботних матчей.