Надаль с легкостью выходит в четвертьфинал Roland Garros

Вторая ракетка планеты, испанец Рафаэль Надаль выходит в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

В матче 1/8 он легко одолел представителя США Себастьяна Корда (АТР №213).

Счет матча 3-0 (6-1; 6-1; 6-2) в пользу титулованного испанца, в активе которого 1 подача на вылет, 62% выигранных на первой подаче очков, 15 виннеров, 20 невынужденных ошибок и 1 двойная ошибка. У его соперника 0 эйсов, 37% выигранных на первой подаче очков, 21 виннер, 48 невынужденных ошибок и 2 двойные ошибки.

В матче за право выхода в 1/2 турнира Надаль встретится с победителем пары Зверев / Зиннер.