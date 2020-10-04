Свитолина разгромила Гарсию и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина победила в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В битве за право выхода в четвертьфинал соревнований она переиграла местную спортсменку Каролин Гарсия (WTA №).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу представительницы Украины.

Первой на подаче была французская теннисистка, но Свитолина сразу взяла соперницу на горячем и сделала брейк. Такого начала наверное, трудно было ожидать. Далее на фоне не очень уверенной игры оппонентки, Элина сумела развить свой успех, забрав собственные мячи и сделав еще один брейк. Проблемы возникли у нашей спортсменки на своей второй подаче. Гарсия действовала увереннее, что позволило ей отыграть один брейк. Но к счастью, с собственными мячами у местной спортсменки были явные проблемы. В итоге 6-1 и первый сет для украинки.

Вторую партию начала Свитолина, уверенно взяла свою подачу и сделала брейк на чужой. А вот третий гейм в Элины не пошел. Она позволила сопернице сделать обратный брейк и явно почувствовать уверенность в собственных силах. Но очень хладнокровная игра украинки и одиночные ошибки ее соперницы сделали свое дело. Второй сет наша спортсменка забрала со счетом 6-3.

Что касается статистики, то Свитолина однажды подала на вылет, реализовала 10 виннеров, 77% выигранных на первой подаче очков, 6 из 13 реализованных брейков, 14 невынужденных ошибок и 1 двойная ошибка. У ее соперницы 1 эйс, 16 виннеров, 41% выигранных на первой подаче очков, 2 из 4 реализованных брейков, 34 невынужденные ошибки и 2 двойные ошибки.

В матче 1/4 финала Элина Свитолина сыграет против 131-й ракетки мира, аргентинки Нади Подороски.