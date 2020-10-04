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Элина Свитолина: Я довольна сегодня и своей подачей, и приемом

Теннис
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Комментарий украинки

Элина Свитолина: Я довольна сегодня и своей подачей, и приемом
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

"Нам обоим было непросто играть при таких погодных условиях. Нужно было принимать во внимание ветер и постараться приспособиться как можно скорее. Кто быстрее это сделает, тот и выиграет, и я рада, что это была я. Мне нужно было внести несколько изменений на подаче и было важно удерживать свои геймы, заработать много легких очков.

Я знала, что Гарсия может очень рано принимать мяч, поэтому была к этому готова.

Я довольна сегодня и своей подачей, и приемом, думаю, что это были главные элементы в нашем матче" - сказала она.

Напомним, что в матче 1/4 финала Свитолина сыграет против аргентинки Нади Подороски (WTA №131). Этот матч состоится во вторник, 6 октября. Ориентировочное начало - 13:00 по Киеву.

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В статье: Элина Свитолина
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