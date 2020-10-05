Костюк сотворила сенсацию и прошла в 1/4 финала парного Ролан Гаррос

В третьем раунде Открытого чемпионата Франции Марта Костюк в паре с белоруской Александрой Саснович неожиданно остановили 5-х сеяных Габриэлу Дабровски и Елену Остапенко (6:4, 6:4).

Костюк и Саснович на пути к четвертьфиналу сделали 7 брейков и проиграли 5 геймов на своей подаче.

Костюк стала седьмой украинкой, которой на Ролан Гаррос удавалось пробиться в четвертьфинал парного турнира. Этот успех гарантировал Марте как минимум 240 рейтинговых очков и около 32 тысяч евро призовых.

За полуфинал Открытого чемпионата Франции Марта Костюк и Александра Саснович во вторник поспорят с действующими чемпионками турнира – Кристиной Младенович и Тимея Бабош.