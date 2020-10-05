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Костюк сотворила сенсацию и прошла в 1/4 финала парного Ролан Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Украинка продолжает поход за титулом

Костюк сотворила сенсацию и прошла в 1/4 финала парного Ролан Гаррос
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В третьем раунде Открытого чемпионата Франции Марта Костюк в паре с белоруской Александрой Саснович неожиданно остановили 5-х сеяных Габриэлу Дабровски и Елену Остапенко (6:4, 6:4).

Костюк и Саснович на пути к четвертьфиналу сделали 7 брейков и проиграли 5 геймов на своей подаче.

Костюк стала седьмой украинкой, которой на Ролан Гаррос удавалось пробиться в четвертьфинал парного турнира. Этот успех гарантировал Марте как минимум 240 рейтинговых очков и около 32 тысяч евро призовых.

За полуфинал Открытого чемпионата Франции Марта Костюк и Александра Саснович во вторник поспорят с действующими чемпионками турнира – Кристиной Младенович и Тимея Бабош.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос
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