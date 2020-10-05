А может Свитолина? На Ролан Гаррос будет новая чемпионка

Накануне Открытый чемпионат Франции покинула последняя теннисистка, когда-либо побеждавшая на кортах Парижа. Ей стала Симона Халеп, которая в четвертом раунде в двух сетах проиграла Иге Швёнтек (1:6, 2:6).

В верхней половине турнирной сетки до четвертьфинала добралась только одна теннисистка из топ-50 рейтинга WTA – третья сеяная из Украины Элина Свитолина, которая во вторник сыграет с Надей Подороской. Победительница этого матча за финал Ролан Гаррос поспорит с Игой Швёнтек или Мартиной Тревизан.

Что касается нижней половины турнирной сетки, то там участницы 1/4 финала определятся сегодня. Путевки в эту стадию грунтового Шлема разыграют Онс Жабер и Даниэль Коллинс, Фиона Ферро и София Кенин, Петра Квитова и Жан Шуай, а также Лаура Зигемунд и Паула Бадоса.

Отметим, что из оставшихся 12 участниц Ролан Гаррос на турнирах Большого шлема побеждали только Квитова и Кенин.