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Тим на Ролан Гаррос чуть не проиграл 239-й ракетке мира

Теннис
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Тим на Ролан Гаррос чуть не проиграл 239-й ракетке мира
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Доминик Тим в четвертом раунде Ролан Гаррос только в пяти сетах сумел обыграть 239-ю ракетку мира Хьюго Гастона. Матч продолжался 3 часа и 36 минут – 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3.

Тим мог побеждать и в трех сетах, но в концовке третьей партии при счете 4:4 не реализовал скрытый матч-бол и позволил Гастону перехватить инициативу. Решающий брейк в пятой партии австриец сделал в восьмом гейме.

Тим в матче с Гастоном подал 7 эйсов, реализовал 4 из 11 брейк-поинтов, сделал 59 виннерсов и допустил 63 невынужденных ошибки.

Доминик Тим в пятый раз подряд пробился в четвертьфинал Ролан Гаррос, где его ждет тяжелый матч с аргентинцем Диего Шварцманом.

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В статье: Доминик Тим Ролан Гаррос
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