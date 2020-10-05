Костюк: Получаю удовольствие от игры в паре

В дуэте с Александрой Саснович Марта Костюк накануне вышла в четвертьфинал парного Открытого чемпионата Франции, выбив из борьбы 5-х сеяных Габриэлу Дабровски и Елену Остапенко.

"О том, что вышла в четвертьфинал на турнире Большого Шлема, я пока не думаю, просто играю турнир. Я начинала соревнования в паре без каких-либо ожиданий. Я реально получаю удовольствие от игры, от того уровня, который мы показываем. Это кайф! И у меня действительно нет ни одной мысли, какой же это раунд.

Мы реально понимаем, что если будем играть активно и плотно, то нас будет сложно обыграть. Мы обе играем с лета, обе видим корт и подача у нас достаточно хорошая. Поэтому, почему бы нам, собственно, и не выигрывать?", - сказала Костюк.

Соперницами Марты Костюк и Александры Саснович в четвертьфинале Ролан Гаррос станут Кристина Младенович и Тимея Бабош, которые вдвоем выиграли три турнира Большого шлема.