На Ролан Гаррос впервые за 42 года в 1/4 финала вышли две теннисистки из квалификации

Накануне в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции Надя Подороска обыграла Барбору Крейчикову (2:6, 6:2, 6:3), а Мартина Тревизан сенсационно прошла Кики Бертенс (6:4, 6:4).

Подороска и Тревизан в Париже прошли путь от квалификации до 1/4 финала. Подобного на Ролан Гаррос не было с 1978 года.

No.159 ???????? Martina Trevisan and No.131 ???????? Nadia Podoroska are the first qualifiers to make the QF @rolandgarros since Yaroslava Shvedova in 2012.



This is the first time since 1978 that two qualifiers have reached the last eight. #RG20 pic.twitter.com/NEHh3MSp3I