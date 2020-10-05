Ролан Гаррос. Лопатецкая побеждает на старте юниорского турнира

На старте юниорского Ролан Гаррос Дарья Лопатецкая в двух сетах переиграла 13-летнюю чешку Бренду Фругвиртову (6:1, 7:6). Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут.

Во втором сете Лопатецкая отыгралась со счета 1:3, а затем дважды не позволила юной сопернице подать на партию.

Лопатецкая сделала 7 брейков и проиграла 4 гейма на своей подаче. Всего Дарья выиграла на 17 мячей больше, чем Фругвиртова.

Следующей соперницей Дарьи Лопатецкой на Ролан Гаррос станет 8-я сеяная из России Оксана Селехметьева.