Квитова впервые за 8 лет вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Петра Квитова в четвертом раунде в двух сетах уверенно обыграла 40-ю ракетку мира Чжан Шуай (6:2, 6:4) и впервые с 2012 года дошла на Ролан Гаррос до 1/4 финала.

Квитова в матче с китаянкой сделала 4 брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Также на счету чешки 23 виннерса при 29 невынужденных ошибках.

Победа над Шуай позволила Квитовой в онлайн-версии мирового рейтинга подняться на девятое место. После Ролан Гаррос Петра гарантированно вернется в топ-10.

Путевку в полуфинал французского Шлема Петра Квитова разыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд – Паола Бадоса.