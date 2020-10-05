Циципас стал первым в истории игроком из Греции, который вышел в 1/4 финала Ролан Гаррос

Стефанос Циципас стал первым представителем Греции, которому удалось выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого раунда Циципас обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

Стефанос Циципас - Григор Димитров 6:3, 7:6(11:9), 6:2

В прошлом году Циципас завершил выступление в 1/8 финала турнира, уступив швейцарцу Стэну Вавринке.

За выход в полуфинал престижных грунтовых соревнований Циципас поборется с россиянином Андреем Рублёвым, который в четвёртом круге со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл венгра Мартона Фучовича.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.