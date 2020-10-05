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Ролан Гаррос. Новак Джокович вышел в четвертьфинал соревнований

Теннис
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Серб выиграл все три сета

Ролан Гаррос. Новак Джокович вышел в четвертьфинал соревнований
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Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Карена Хачанова и вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Новак Джокович - Карен Хачанов 6:4, 6:3, 6:3

Соперники провели на корте 2 часа 25 минут. Первая ракетка мира Джокович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-поинтов из 15. 16-я ракетка мира Хачанов выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из девяти.

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия).

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В статье: Новак Джокович Карен Хачанов Ролан Гаррос
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