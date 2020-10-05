Джокович обновил собственный рекорд, пробившись в 1/4 финала РГ

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обновил собственный рекорд. Джокович победил на "Ролан Гаррос" россиянина Карена Хачанова и вышел в 1/4 финала. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3, 6:3.

Джокович уже в 11-й раз подряд вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, что является рекордом турнира. В общей сложности Новак в 14-й раз пробился в эту стадию соревнований. По данному показателю Джокович сравнялся с рекордсменом Рафаэлем Надалем. Ранее испанец также вышел в четвертьфинал.

На турнирах "Большого шлема" Джокович выходит в четвертьфинал уже в 47-й раз. Рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, игравшему в 1/4 финала 57 раз.

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия).