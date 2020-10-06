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Элина Свитолина - Надя Подороска: Онлайн текстовая трансляция матча 1/4 Roland Garros

Теннис
(2 голосов)

Элина Свитолина борется за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Элина Свитолина - Надя Подороска: Онлайн текстовая трансляция матча 1/4 Roland Garros
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 октября украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина попытается покорить самое высокое для себя достижения на Открытом чемпионате Франции - выйти в полуфинал соревнований. Ранее наивысшей ступенью для нашей соотечественницы была именно стадия 1/4 турнира.

Сопротивление ей будет оказывать аргентинская теннисистка с украинскими корнями, 131-я ракетка мира Надя Подороска.

Матч начнется второй запуском. Ориентировочное время начала поединка - 13:30 по Киеву. Оставайтесь с нами для того, чтобы не пропустить ничего интересного из битвы за полуфинал Roland Garros.

Текстовая онлайн-трансляция

10:30. Пару слов скажем о аргентинской теннисистке, ведь широкой общественности болельщиков она не очень известна.

Надя Подороска - 23-летняя теннисистка из Аргентины. Она имеет украинские корни, ведь бабушка и дедушка спортсменки родом из Украины.

О карьерном пути соперницы Свитолиной известно не много. Отечественному любителю тенниса она может вспомниться разве что выступлением за сборную Аргентины на Кубке Федераций. В 2016 году эта сборная противостояла нашей команде, но потерпела сокрушительное поражение от украинок. Свой матч Подороска в одну дверь проиграла Леси Цуренко.

Достижения у Подороскы довольно скромные - до 2020 года ей удалось победить на одном 60-тысячнике и на трех 25-тысячниках. Но этот год у нее получился довольно плодотворным. С 48 матчей - 42 победы и три победы на турнирах серии W25.

10:15. Вашему вниманию путь Нади Подороски на Roland Garros.

Элина Свитолина - Надя Подороска: Онлайн текстовая трансляция матча 1/4 Roland Garros - изображение 1

10:10. Вашему вниманию путь Элины Свитолиной на Roland Garros.

Элина Свитолина - Надя Подороска: Онлайн текстовая трансляция матча 1/4 Roland Garros - изображение 2

10:00. Здравствуйте, уважаемые болельщики. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции между украинкой Элиной Свитолиной (WTA №5) и аргентинкой Надей Подороской (WTA №131). Встреча должна начаться в 13:30 по Киеву.

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В статье: Элина Свитолина Roland Garros Ролан Гаррос Надя Подороска
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