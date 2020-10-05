Джокович снова попал мячом в судью. ВИДЕО

Сербский теннисист Новак Джокович, комментируя выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос", признался, что в матче четвёртого круга турнира с россиянином Кареном Хачановым испытал неприятные чувства. В первом сете Джокович нечаянно отбил мяч в судью. Серб уже был дисквалифицирован с US Open за то, что в неигровом эпизоде попал мячом в судью.

"Мой бог, это было неприятное чувство дежавю. Пытался найти линейного судью, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Видел, что там у него было небольшое покраснение в месте, куда попал мяч.

Надеюсь, с ним всё в порядке. Он действовал в этой ситуации очень смело. Но удар был сильным, ведь я находился рядом с ним.

Конечно, после произошедшего в Нью-Йорке люди будут пытаться раздуть из этого историю. Но такое происходило со мной и другими игроками в последние 15 лет", — цитирует Джоковича Times of India.