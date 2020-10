Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Ролан Гаррос

Матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции между Элиной Свитолиной и аргентинской сенсацией с украинскими корнями Надей Подороской пройдет вторым запуском на центральном корте Ролан Гаррос имени Филиппа Шатрие.

Точное время начала поединка зависит от продолжительности перенесенного матча четвертого раунда между Онс Жабер и Даниэль Коллинз. Свитолина и Подороска не выйдут на корт ранее 13:30 по киевскому времени.

Both are seeking a first semi-final in Paris....



Svitolina vs. Podoroska#RolandGarros pic.twitter.com/Fc7Pd1zWL6