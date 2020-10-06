Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Ролан Гаррос

Матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции между Элиной Свитолиной и аргентинской сенсацией с украинскими корнями Надей Подороской пройдет вторым запуском на центральном корте Ролан Гаррос имени Филиппа Шатрие.

Точное время начала поединка зависит от продолжительности перенесенного матча четвертого раунда между Онс Жабер и Даниэль Коллинз. Свитолина и Подороска не выйдут на корт ранее 13:30 по киевскому времени.

Both are seeking a first semi-final in Paris....



Svitolina vs. Podoroska#RolandGarros pic.twitter.com/Fc7Pd1zWL6 — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

Свитолина в третий раз на Ролан Гаррос дошла до 1/4 финала – в 2015-м Элину на этой стадии остановила Ана Иванович (3:6, 2:6), а спустя два года украинка драматично проиграла Симоне Халеп (6:3, 6:7, 0:6).

Свитолина в матче с Подороской попытается в третий раз выйти в полуфинал на турнире Большого шлема. В прошлом году первая ракетка Украины добиралась до 1/2 финала на Уимблдоне и US Open.

Отметим, что на профессиональном уровне Элина Свитолина и Надя Подороска еще не встречались.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос при участии Элины Свитолиной. Не пропустите!