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Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Ролан Гаррос

Теннис
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Третья попытка Элины пробиться в полуфинал грунтового Шлема

Сегодня Свитолина сыграет матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Новина українською

Матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции между Элиной Свитолиной и аргентинской сенсацией с украинскими корнями Надей Подороской пройдет вторым запуском на центральном корте Ролан Гаррос имени Филиппа Шатрие.

Точное время начала поединка зависит от продолжительности перенесенного матча четвертого раунда между Онс Жабер и Даниэль Коллинз. Свитолина и Подороска не выйдут на корт ранее 13:30 по киевскому времени.

Свитолина в третий раз на Ролан Гаррос дошла до 1/4 финала – в 2015-м Элину на этой стадии остановила Ана Иванович (3:6, 2:6), а спустя два года украинка драматично проиграла Симоне Халеп (6:3, 6:7, 0:6).

Свитолина в матче с Подороской попытается в третий раз выйти в полуфинал на турнире Большого шлема. В прошлом году первая ракетка Украины добиралась до 1/2 финала на Уимблдоне и US Open.

Отметим, что на профессиональном уровне Элина Свитолина и Надя Подороска еще не встречались.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос при участии Элины Свитолиной. Не пропустите!

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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