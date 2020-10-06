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Федерер планирует сыграть на Australian Open

Теннис
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Возвращения швейцарца ждет весь мир тенниса

Федерер планирует сыграть на Australian Open
Новина українською

Роджер Федерер из-за двух операций на колене досрочно завершил сезон 2020 года. Лучшим результатом 20-кратного победителя турниров Большого шлема стал выход в полуфинал Australian Open.

"Я на верном пути, постепенно возвращаюсь, но на себя не давлю и не тороплюсь. Я не начну участвовать в турнирах, пока не буду на 100% в форме. Похоже, я смогу вернуться на Australian Open в январе.

Могу ли я полноценно тренироваться? Нет, провожу с ракеткой не больше двух часов. Но я без боли работаю над силой и выносливостью", - цитирует Федерера Schweizer Illustrierte.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович на Ролан Гаррос приблизился к Федереру по количеству четвертьфиналов на Шлемах.

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В статье: Роджер Федерер
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