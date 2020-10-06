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Ястремская попала в основную сетку турнира в Остраве
Но пока неясно, приедет ли Даяна в Чехию
Даяна Ястремская получила место в основной сетке нового турнира WTA в Чехии категории Premier после отказа Гарбинье Мугурусы.
Ястремская может стать второй украинкой в Остраве после Элины Свитолиной, которая предварительно идет второй в посеве после чешки Каролины Плишковой.
Ястремская после поражения в первом раунде на Ролан Гаррос не исключила, что не приедет в Остраву.
Турнир WTA в Остраве пройдет на харде с 19 по 25 октября. Общий призовой фонд соревнований – $528,500.
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