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Ястремская попала в основную сетку турнира в Остраве

Теннис
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Но пока неясно, приедет ли Даяна в Чехию

Ястремская попала в основную сетку турнира в Остраве
Новина українською

Даяна Ястремская получила место в основной сетке нового турнира WTA в Чехии категории Premier после отказа Гарбинье Мугурусы.

Ястремская может стать второй украинкой в Остраве после Элины Свитолиной, которая предварительно идет второй в посеве после чешки Каролины Плишковой.

Ястремская после поражения в первом раунде на Ролан Гаррос не исключила, что не приедет в Остраву.

Турнир WTA в Остраве пройдет на харде с 19 по 25 октября. Общий призовой фонд соревнований – $528,500.

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В статье: Даяна Ястремская WTA
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